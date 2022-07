Incendio nei campi a Monticelli, lambite alcune abitazioni

Un incendio è divampato intorno alle 15.30 nei campi coltivati in zona Monticelli a San Mariano di Corciano.

Sul posto si sono recati Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per domare le fiamme. Le squadre dei pompieri della centrale di Perugia sono impegnate per fronteggiare il rogo che si è propagato da un campo di grano e ora minaccia alcune abitazioni di San Mariano.

A darne notizia anche il sindaco di Corciano Cristian Betti nella sua bacheca Facebook il quale ha annunciato che in via precauzionale è stata chiusa via Cavour. A supporto anche i vigili del fuoco da Città della Pieve, l’elicottero Drago e due due squadre dell’Agenzia Forestale. La situazione – riferiscono i vigili – è sotto controllo.