Grande emozione per la prima serata del Festival Villa Solomei che ha regalato al pubblico il piacere di tornare nelle piazze del borgo di Solomeo per ascoltare musica dal vivo. Pur in assenza del Paese straniero come ospite ed animatore dei venerdì del festival – consuetudine che gli organizzatori sperano di poter riprendere per l’edizione 2023 – è stata una giornata intrigante e dal repertorio molto vario grazie ai concerti in programma.

Ad alzare il sipario sul festival è stato il concerto “How I met Puccini – la musica da camera 2.0”, un entusiasmante excursus di fantasie pucciniane per contrabbasso e pianoforte eseguite da Valentina Ciardelli e Stefano Teani, costretti dagli applausi del pubblico ad eseguire diversi bis prima di congedarsi.

Katerina Ghannudi e la sua arpa ha incantato poi con i suoi intermezzi musicali Alla spagnola e All’italiana.

Nel mezzo tra i due un tuffo nel passato con il Viaggio in musica tra ’600 e ’700 proposto da Roman Perucki all’organo della Chiesa di San Bartolomeo.

Applauditissimo l’Ensemble Variable (Annamaria Dell’oste – soprano, Claudio Mansutti – clarinetto, Federica Rapini – pianoforte) sul palco di Piazza del castello per il concerto Chamber Opera, terminato appena in tempo per poter assistere alla divertente e colorata commedia armonica di Adriano Banchieri Festino nella sera del Giovedì grasso a cura dell’Accademia del ricercare.

Vivace animatore della vita musicale e di numerose accademie Bolognesi, Banchieri fu grande innovatore e sperimentatore, tant’è che in quest’opera Banchieri si cimenta con generi differenti che l’Accademia ha Saputo rendere con grande maestria: canzonette, dialoghi, madrigali imitativi, allineati tutti in un blocco che, proprio per la sua struttura, si snoda con leggerezza.

Questa sera le parole immortali dell’Ariosto rivivranno nello spettacolo Giocando con l’Orlando – Assolo in programma all’anfiteatro alle ore 21.15. Stefano Accorsi, accompagnato dalle musiche originali del ’500 eseguite dal vivo dall’Ensemble Micrologus, sul palco veste i panni di “un simile cavaliere e si cimenta con l’opera ariostesca cavalcando il tema oneroso dell’amore e delle sue declinazioni, amore perso sfortunato vincente doloroso sofferente sacrificale gioioso e di certo anche furioso” come spiega Baliani, autore dei testi dello spettacolo.

Ma prima di arrivare in Anfiteatro il pubblico potrà godersi le incantevoli note di Rossini in Teatro alle 17.30 dove Marangoni suonerà al piano brani tratti da Peccati di vecchiaia del compositore pesarese. Al termine, facendo pochi metri in direzione della Chiesa ci si imbatterà in un quartetto di sassofoni (Alma sax quartet) che in due parti – alle 18.30 e poi alle 19.30 presso il giardino degli ulivi – proporranno il concerto Alma like to be in America.

In mezzo, tra la prima e la seconda parte, troviamo un altro sassofono, quello di Paolo Debenedetto che alle 19.00 accompagnerà all’organo della chiesa di San Bartolomeo Margherita Sciddurlo nel concerto Organo e sax al vento di Levante.

L’ultimo appuntamento musicale prima dello spettacolo teatrale è affidato agli Acusma guitar quartet che, alle 20.00 in piazza del castello, presenteranno al pubblico brani del loro ultimo disco Feel in Harmony.