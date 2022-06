Ancora rifiuti abbandonati, la Polizia Locale: “Ci sono le telecamere, chi agisce così rischia una sanzione”

Ci risiamo. Diversi sacchi dell’immondizia con foglie e sfalci delle potature e residui dei lavori di giardinaggio sono stati abbandonati proprio al Belvedere del Colle della Trinità, la terrazza che si affaccia sulla campagna corcianese con vista fino al Lago Trasimeno. Ci risiamo, per giunta, a pochi giorni di distanza da un altro deposito illecito di rifiuti, l’ennesimo, sempre nello stesso punto.

Il Colle deve fare i conti a scadenze regolari con questo flagello: se non è lo “sporcaccione” del Mac Donald’s che getta i suoi rifiuti lungo la salita ci sono gli pneumatici abbandonati; se non sono i contenitori di eternit lasciati a bordo strada (uno sta ancora ben nascosto fra le frasche) ci sono, appunto, i sacchi di rifiuti che vengono abbandonati non solo al Belvedere ma un po’ ovunque.

Viene da chiedersi se chi agisce così è al corrente che, in primo luogo, gli enti preposti fanno un lavoro straordinario a occuparsi dei rifiuti lasciati in maniera irregolare e che, in secondo luogo, proprio al Belvedere della Trinità sono state installate ormai da tempo le telecamere di sicurezza. Non sappiamo se sono utili anche in queste circostanze: quindi chiediamo. “Certo che servono anche in questi casi – ci assicura il comandante della Polizia Municipale di Corciano Marco Maccari – e chi agisce così rischia dei provvedimenti, ci sono una cinquantina di telecamere sparse per il territorio che ci aiutano”. Uomo avvisato, mezzo salvato.