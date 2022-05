Un libro ed un seminario per omaggiare Adriana Croci

Si intitola “Adriana Croci – L’attualità del suo pensiero” il libro scritto da un gruppo di maestre/allieve di una educatrice definita dai più “eccezionale” che verrà presentato il 1 giugno alle 17:00 al Teatro Arca di Ellera. Un testo che vuole omaggiare una figura divenuta un punto di riferimento per Corciano, visto l’impegno costante nel mondo della scuola ed in quello politico-amministrativo.

Adriana Croci, infatti, fu il primo consigliere donna ad essere eletta nel 1981 nell’assemblea legislativa e da direttrice didattica lavorò attivamente affinché nelle priorità del Comune rientrasse l’universo scuola. Fra le sue frasi celebri, riportate anche sulla copertina del libro soprattutto perché esemplificative del “pensiero attuale” analizzato nel testo “Nessuno si esaurisce nei limiti che ha”.

L’appuntamento – che non prevede solo la presentazione del libro ma è strutturato come una giornata di studio in memoria di Adriana, nella quale verrà analizzato il suo metodo pedagogico – è aperto a tutti (obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2). Previsti gli interventi dei rappresentanti istituzionali e del mondo della scuola, nonché i contributi di ospiti significativi che condivisero con Adriana Croci l’esperienza didattica.

Il Comune di Corciano già nel 2019 era intervenuto in ricordo di questa figura storica, allieva di Aldo Capitini, intitolandole la Sala Polivalente della scuola primaria del Quartiere Girasole di San Mariano. Un percorso lungo e complesso avviato nell’ottobre 2016 e portato a termine in tre anni. All’epoca l’amministrazione aveva annunciato che sarebbero state messe in cantiere anche sltre iniziative per rendergli ancora onore.