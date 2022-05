Jurassic World: in anteprima al The Space Cinema il capitolo finale della saga

È prevista per mercoledì 1 giugno la maratona dedicata a Jurassic Park: dalle ore 21:40 The Space Cinema offre a tutti gli spettatori la possibilità di assistere alla proiezione del film Jurassic Park (1993) in attesa di vedere alle 00:05 l’anteprima dell’ultimo capitolo Jurassic Park – Il Dominio.

Il film Jurassic World – Il Dominio, diretto da Colin Trevorrow, riprende la narrazione dopo 4 anni la distruzione della Isla Nublar: ora i dinosauri e gli uomini vivono e cacciano insieme. Un equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia.

È già possibile acquistare i biglietti per assistere alla maratona Jurassic: https://www.thespacecinema.it/film/jurassic-world-il-dominio; il biglietto consentirà a tutti gli spettatori di avere l’accesso a entrambi i film o decidere se vedere la proiezione di uno solo dei due lungometraggi.