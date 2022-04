Ambiente: iniziati gli eventi del progetto Scuole Plastic Free, ecco il calendario

Il progetto “Scuole Plastic Free” arriva a Corciano. Dopo aver sensibilizzato più di 700 studenti dell’istituto comprensivo Bonfigli tramite lezioni teoriche sulla plastica – dalla sua nascita al suo utilizzo odierno, da come prevenire i danni all’ambiente a come riciclarla correttamente – si scende in campo con tutte le classi seconde. Tutti gli studenti verranno coinvolti in eventi di cleanup attorno agli istituti di San Mariano, Corciano e Mantignana. Gli appuntamenti sono organizzati dalla referente Stella Blancardi ed alcuni insegnanti.

