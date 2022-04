Gira per la strada con una katana in mano, i carabinieri denunciano 54enne

“C’è un uomo in strada con una katana”. Questa la telefonata giunta ai Carabinieri da parte di un cittadino che richiedeva l’intervento dell’Arma in una strada non lontana dalla ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Corciano che hanno subito individuato il soggetto, un 54enne che in stato confusionale si aggirava per la via con in mano una katana – tipica spada giapponese – lunga circa un metro.

Alla vista dei Carabinieri l’uomo ha gettato l’arma a terra e ha tentato di allontanarsi ma è stato subito bloccato dai militari che sono riusciti a riportarlo alla calma. L’arma invece è stata sequestrata.

Per il 54enne è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.