Auto si ribalta e colpisce le altre vetture in sosta

Incidente stradale poco dopo le 15.30 a Corciano in via del Serraglio, appena fuori le mura del borgo. Una automobile, marca BMW, si è ribaltata forse a causa della velocità colpendo e danneggiando altre due vetture in sosta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Perugia per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e della persona al suo interno, che è stata affidata all’ambulanza del 118. Intervenuti anche i carabinieri di Corciano per svolgere i necessari accertamenti.