Solidarietà all’Ucraina: iniziativa dell’Associazione L’Unanuova per la pace

Numerose in questi giorni le iniziative per condannare l’azione militare della Russia e per solidarizzare con la popolazione Ucraina. A Ellera di Corciano l’Associazione L’Unanuova ha deciso di far sentire la sua voce “addobbando” la rotatoria nei pressi del Teatro Arca con i colori della bandiera Ucraina.

“Condanniamo tutte le guerre e l’attacco di questi giorni – fanno sapere dall’Associazione – con questa iniziative vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle popolazioni vittime delle aggressioni militari auspicando una soluzione pacifica del conflitto il prima possibile.”