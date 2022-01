Vaccinazioni straordinarie domenica 23 e 30 gennaio da Usl Umbria 1 e medici di assistenza primaria

Al fine di ampliare l’offerta vaccinale anti Covid-19 e di rendere un servizio migliore alla popolazione, la Usl Umbria 1, in collaborazione con i medici di assistenza primaria (medici di famiglia e di continuità assistenziale), ha programmato in tutti i sei distretti due giornate di attività vaccinale straordinaria nelle domeniche del 23 e 30 gennaio (dalle ore 8 alle ore 12). Le prenotazioni saranno effettuate presso le AFT (aggregazioni funzionali territoriali) di riferimento. Non è previsto accesso libero o diretto senza essersi prenotati.

GUARDA LO SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE VACCINAZIONI STRAORDINARIE

Nel distretto del Perugino l’attività di vaccinazione sarà effettuata presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute San Marco. In quello dell’Alto Tevere domenica 23 sarà aperto il punto vaccinale territoriale di Trestina (presso il Cva) mentre domenica 30 ci si potrà vaccinare nell’ambulatorio AFT del Centro di Sslute San Giustino.

In Alto Chiascio sarà possibile vaccinarsi domenica 23 gennaio presso il punto vaccinale di San Marco di Gubbio (l’unico aperto anche nel pomeriggio con orario 8,30-19,30) e domenica 30 presso l’ambulatorio AFT del Centro di Salute Gualdo Tadino.

Nel distretto dell’Assisano il vaccino sarà somministrato presso l’ambulatorio AFT del Palazzo della Salute di Bastia Umbra.

Nella Media Valle del Tevere il 23 gennaio resterà aperto il Centro di Salute di Deruta, mentre la domenica successiva sarà disponibile la Casa della Salute di Marsciano.

Nel distretto Trasimeno la vaccinazione sarà effettuata solo il 30 gennaio ma in due sedi: negli ambulatori AFT dei Centri di Salute di Magione e di Tavernelle.