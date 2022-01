Tasso alcolico alle stelle, guai per una ragazza fermata a Corciano dalla polizia

Nell’ambito dei controlli del territorio, il personale dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia, ha sorpreso una 26enne alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico cinque volte superiore al consentito. La giovane era stata sottoposta a controllo da parte degli agenti della Squadra Volante, nella zona di Corciano.

Gli agenti l’avevano fermata, in piena notte, mentre alla guida dell’auto marciava in modo poco “omogeneo”. Grazie alla strumentazione in dotazione alla Polizia Stradale, la 26enne è stata trovata positiva con un tasso alcolemico superiore di cinque volte il limite consentito.

Per la donna è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario.

Sempre nel corso delle attività di monitoraggio del territorio, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un uomo originario dell’Ecuador, classe 1989, alla guida della propria autovettura in zona via Settevalli. A seguito degli accertamenti condotti, è emerso che il 33enne circolava nonostante pochi giorni prima gli fosse stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza alcolica. All’uomo è stata contestata la sanzione amministrativa di guida con patente ritirata, che prevede una multa irrogata dal Prefetto per un ammontare da Euro 2.046 a 8.186. Il veicolo è stato invece posto a fermo amministrativo per 3 mesi.