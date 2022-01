Cultura: ultimi giorni per visitare la mostra collettiva di pittura “Natale promessa di luce”

La manifestazione “Natale a Corciano” con il suggestivo presepe, il bosco incantato e i numerosi eventi che si sono susseguiti a partire dall’08 dicembre scorso, sta volgendo al termine. Rimangono solo pochi giorni per visitare lo splendido borgo in veste natalizia cosi come per visitare la mostra collettiva di pittura dal titolo “Natale promessa di Luce” ispirata al tema della Luce. È importante ricordare che questo tema è stato il fulcro di tutti gli eventi della manifestazione “Natale a Corciano” ed è stato scelto per simboleggiare e trasmettere un sentimento di speranza e di uscita dal buio che ha avvolto l’umanità in questi due anni a causa del Covid-19.

La mostra collettiva di pittura ha raccolto più di 30 opere di artisti provenienti da diversi parti di Italia che hanno espresso l’idea di luce in modi e tecniche diverse tra loro comunicando allo spettatore un augurio di rinascita. Osservando ogni opera per un attimo ci si dimentica del mondo esterno e si entra in contatto proprio con quella luce creativa che l’autore ha magicamente fissato nella tela.

Abbiamo incontrato la Presidente di Arte in Bottega, (l’associazione che si è occupata di organizzare la mostra collettiva di pittura) Fiorenza Giannini: “siamo molto soddisfatti dei risultati di quest’anno” – ha spiegato “abbiamo avuto un alto numero di visitatori, molto più di quelli che ci aspettavamo e questo ci fa molto felici.” Un bilancio assolutamente positivo dunque nonostante il Covid che non dà tregua e nonostante le numerose giornate di pioggia che hanno accompagnato questo periodo Natalizio.

Sono ancora tre i giorni di tempo per visitare la mostra “Natale promessa di Luce” allestita – ricordiamo – nel centro storico corcianese presso la sala Antico Mulino; la chiusura è prevista infatti per domenica 09 gennaio alle ore 19.00. Fiorenza Giannini e tutto lo staff di Arte in Bottega intanto stanno già pensando al prossimo appuntamento per la primavera sull’attualissimo e importantissimo tema “Donna” a cui vi danno appuntamento.