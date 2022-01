Vandali di Capodanno a San Mariano, lo sdegno dei residenti

Si apre con una nota negativa il 2022 per i tanti frequentatori del Parco di Via Amendola a San Mariano. I festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno cominciati ieri sera sono sfociati in un vero e proprio raid vandalico ai danni delle strutture pubbliche utili a tutta la cittadinanza. Altro che anno nuovo, vita nuova: cartacce, buste, bottiglie lasciate per terra invece di essere riposte nei secchi che, per giunta, sono stati divelti e lasciati in terra.

“Riporto lo spettacolo – riferisce un residente della zona – a cui ho assistito la mattina del primo gennaio presso il parco in via Amendola a San Mariano. Rifiuti sparsi frutto dei festeggiamenti notturni e secchi dell’indifferenziata installati non da molto distrutti”.

Lo spettacolo è desolante e dispiace vedere che dopo ben due anni di sacrifici dovuti alla pandemia e ai suoi strascichi c’è ancora chi se ne infischia del rispetto per gli altri.

Il nostro lettore dà un ulteriore spunto di riflessione: “Questo rappresenta un fallimento – ci scrive – soprattutto se causato da giovani i quali ormai da anni vengono coinvolti in progetti scolastici dove vengono affrontati i temi dell’inquinamento. Non è la prima volta che questo parco viene utilizzato per bivacchi notturni da dei maleducati. Energie rinnovabili, idrogeno, elettrico: è tutto molto lontano quando ancora assistiamo ad un comportamento così incivile”.