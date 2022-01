Il live action Disney “Il Re Leone” torna sugli schermi The Space Cinema

Il live action “Il re leone”, remake del trentaduesimo classico Disney del 1994, ritorna in tutte le sale dei The Space Cinema domenica mattina e nei giorni festivi con l’appuntamento dedicato ai più piccoli.

Il lungometraggio racconta delle avventure di Simba, un cucciolo di leone che vive nella savana con suo padre Re Mufasa e sua madre Sarabi. Scar, il fratello malvagio di Mufasa, ha dei piani molto diversi per suo nipote Simba: quelli di innescare una drammatica battaglia per il dominio della Rupe dei Re che si conclude con l’esilio del protagonista. Tra posti inesplorati e nuove amicizie, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendere ciò che gli è stato tolto con l’inganno e diventare il nuovo Re.

