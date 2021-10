Piano Scuola Estate 2021, successo per i progetti dell’Istituto “Benedetto Bonfigli” di Corciano

È stato presentato alla cittadinanza e ai genitori, nel Teatro Arca di Ellera di Corciano, il video delle iniziative estive relativo al “Piano Scuola Estate 2021”, dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Bonfigli” di Corciano. A ringraziare la scuola e i ragazzi è stato il sindaco di Corciano Cristian Betti che ha sottolineato come la collaborazione tra comune e scuola sia un elemento cardine del vivere in comunità.

Il piano era affidato all’autonomia scolastica e il Dirigente Daniele Gambacorta ha proposto una serie di attività coinvolgendo i plessi scolastici di San Mariano e Mantignana. Il progetto, in collaborazione con tutte le insegnati del plesso, ma ideato da Maria Cristina Galli, Raffaella Brigante, Emilietta Pigliautile, Rita Centamori, Annalisa Ambrosi, Giuseppe Santarella ha visto, da un lato la collaborazione con il comune di Corciano, dall’altro con tutto il tessuto locale composto da associazioni e genitori. “Ognuno è riuscito a dare il proprio contributo – ha detto il dirigente Gambacorta – nella convinzione che dopo un anno di relazioni interrotte, a causa del covid, era necessario ridare ai ragazzi la possibilità di stare insieme facendo attività all’aperto. E’ stato bello vedere genitori condividere i propri hobby a favore dei ragazzi insegnandogli a fotografare, fare le tagliatelle, comporre poesie e con il giornalista/cantautore Lorenzo Lotito, scrivere testi”.

“Abbiamo voluto risvegliare – ha proseguito Gambacorta – le loro passioni eliminando l’utilizzo del computer che per troppo tempo è stato elementi essenziali della loro formazione. Voglio ringraziare il sindaco di Corciano Cristian Betti che ci ha messo a disposizione spazi culturali come il Museo ed ha agevolato ogni nostra iniziativa. La gioia e l’altissima partecipazione degli alunni, compresi quelli con bisogni speciali, sono stati la carta vincente di questo Piano Scuola Estate 2021 che ripeteremo sicuramente anche per il prossimo anno”.