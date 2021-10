Sport, un polo calcistico a Mantignana grazie all’affiliazione con l’AC Monza

Si arricchisce la rete di affiliazioni biancorosse grazie all’ingresso della Mantignana Montemalbe che, dalla stagione 21/22, sarà Centro Tecnico AC Monza. Il progetto affiliazioni, partito nel 2019 per favorire la formazione e la preparazione tecnica dei giovani talenti nel territorio brianzolo, lombardo e nazionale si conferma in forte crescita nonostante la stagione complicata per il calcio dilettantistico italiano.

L’US Mantignana Montemalbe con sede a Mantignana di Corciano è la prima società coinvolta della regione Umbria, portando così il numero di regioni toccate a 11 ed il numero totale di società coinvolte a 45. Fondata nel 2021 dalla fusione delle società Sportive dilettantistiche GS MANTIGNANA ASD (fondata nel 2010) e SC MONTE MALBE CM ASD (fondata nel 1999), ha l’obiettivo di creare un unico e solido polo calcistico nel comune di Corciano, finalizzato a diventare un riferimento per la provincia di Perugia.

La fusione ha permesso di intervenire da subito con importanti investimenti sul centro sportivo comunale di Mantignana, che ad oggi è in grado di coinvolgere fino oltre 150 atleti. La US Mantignana Montemalbe è formata da personale altamente qualificato e competente, sono oltre 40 i collaboratori tecnici. Inoltre, con le squadre dell’attività agonistica partecipa ai campionati regionali con le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi e al campionato di Promozione con la prima squadra.

Grazie a questo accordo, calciatori, staff tecnico, dirigenti e famiglie del Mantignana Montemalbe vivranno un ricco programma di attività di condivisione tecnica ed esperenziali, insieme allo staff AC Monza mediante incontri riservati, che si svolgeranno sia a distanza che in presenza, presso il loro centro sportivo e nelle sedi di Monzello e U-Power Stadium.

L’AC Monza ci tiene ad esprimere una grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, volto a creare una sinergia tra settori giovanili.