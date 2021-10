Sport, inaugurato a Ellera il nuovo campo in erba sintetica

Una struttura all’avanguardia. E’ stato detto e scritto a proposito del nuovo campo in erba sintetica realizzato ad Ellera e venerdì 1 ottobre tutti lo hanno potuto constatare con i loro occhi. Una struttura realizzata grazie ad un investimento di oltre 400 mila euro, che rimarrà come patrimonio per la comunità di Corciano, realizzato con le più moderne tecniche del settore. L’opera ho sostituito il campo in sabbia e ghiaia dove si svolgevano gli allenamenti e che risultava ormai inidoneo, affiancando il campo in erba già esistente su cui si tengono i match di campionato. Da un punto di vista tecnico il nuovo manto erboso può essere utilizzato con intensità molte ore al giorno e tutti i giorni della settimana, coniugando allenamenti pomeridiani e possibilità di far giocare un numero elevato di atleti. Una peculiarità che non è sfuggita anche oltre Comune e sono varie le società calcistiche che hanno chiesto di potersi allenare all’interno della struttura. Grande soddisfazione, quindi, per la giunta capitanata dal Sindaco Critian Betti che ha presenziato al completo al taglio del nastro, insieme a molti consiglieri di maggioranza e di opposizione ed ovviamente ai vertici Figc – con il Vicepresidente Giampiero Micciani e i consiglieri Marco Giovagnola e Salvatore Avola – e tutto lo staff dell’Ellera Calcio.

“Investire nello sport – sottolinea il Sindaco – significa influire in maniera sostanziale sulla qualità della vita”. Non è un caso, che nell’operato dell’amministrazione corcianese ci siano molti importanti investimenti in tal senso, uno su tutti il Palazzetto dello Sport a Mantignana. “Sono diversi giorni che sono passato al campo – ha sottolineato a margine della cerimonia l’assessore allo sport Andrea Braconi – e la cosa più bella è rivedere la gioia negli occhi dei bambini, che corrono che si divertono che stanno insieme e, nello stesso contesto, fanno uno sport che oltre ad essere un’attività sportiva sana è una condivisione di valori. Basta questo a renderci orgogliosi di avere portato a termine questo progetto”. Ugualmente coinvolto il Sindaco “investire nello sport – ribadisce – significa dare ai nostri giovani la possibilità di crescere in un ambiente sano e pieno di relazione. Questo nuovo impianto ci rende orgogliosi e felici”.