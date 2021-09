Politica, Franco Testi in consiglio comunale: “Ho lasciato la Lega, ma il mio impegno continua”

Da oggi è ufficiale: il consigliere comunale di minoranza Franco Testi entra nel gruppo misto dopo aver lasciato il partito della Lega e dunque il relativo gruppo comunale (di cui era capogruppo) nelle scorse settimane. È stato lui stesso ad annunciarlo durante la seduta odierna che si è svolta in videoconferenza, consuetudine che va avanti da quando è scoppiata la pandemia.

“Posto questo cambiamento, per alcuni improvviso ma in realtà molto ponderato, in questo Consiglio posso ribadire il mio impegno politico che continuerà con la solita passione e con la solita diligenza”. Queste le parole con cui Testi ha accompagnato l’ufficializzazione della sua scelta; una frase che conferma la volontà del consigliere di mantenere il proprio impegno in consiglio comunale al di là dell’appartenenza politica. A scanso di equivoci va sottolineato che i consiglieri comunali “rappresentano l’intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato” come ribadisce anche l’articolo 18 dello Statuto Comunale di Corciano.

L’intervento di Franco Testi in Consiglio Comunale arriva a ridosso di un periodo delicato a causa di un problema di salute che nei giorni scorsi lo ha colpito, ma fortunatamente senza lasciare conseguenze gravi. Sentito al telefono Testi commenta: “Questa mattina una camminata di tre chilometri e nel pomeriggio la riunione del consiglio comunale: voglio ritornare quanto prima alla vita normale”. Da parte della redazione tanti auguri di pronta guarigione.