Experience Trasimeno, domenica c’è il “Giro dei Santuari” in bicicletta

Experience Trasimeno: immersione e personalizzazione sono le parole d’ordine della nuova “web app” e del portale territoriale per potenziare l’offerta turistica esperienziale. Presentata lo scorso 5 agosto a Castiglione del Lago la web app “Experience Trasimeno” è una nuova tappa per il turismo del Trasimeno, che vuole puntare non solo al cuore dei turisti, ma far conoscere anche ai propri abitanti tutte le opportunità di un territorio di confine, pieno di interessanti “avventure” a km 0. Nell’ambito di quello che viene definito oggi “turismo esperienziale”, nove Comuni dell’area in sinergia con la “Strada del Vino Colli del Trasimeno”, e il sostegno della Regione Umbria, hanno lavorato per presentare una web app ed un portale territoriale, che si aggiungono agli strumenti già esistenti, allargando di fatto l’orizzonte di fruizione.

Domenica 19 settembre la seconda delle due escursioni in bici (libere e gratuite) organizzate da Experience Trasimeno in collaborazione con “ASD Mountain Bike Castiglione del Lago”. Si tratta del “Giro dei Santuari” un percorso di 50 km con partenza alle 8:30 da Piazza Gramsci a Castiglione del Lago e un giro che toccherà Madonna della Carraia, Madonna del Busso, Madonna di Mongiovino con una sosta ristoro presso la “Cantina Il Poggio” di Anna Gattobigio e rientro a Castiglione alle 12:30 circa. Il percorso è adatto a mountain bike, ebike e gravel, la difficoltà è medio/alta con un dislivello di 600 metri: gli organizzatori ricordano è obbligatorio il casco, che occorre rispettare il codice della strada, serve un’adeguata preparazione atletica e sconsigliano l’iscrizione ai principianti. Le iscrizioni vanno effettuate sul sito: https://www.mtbcastiglionedellago.it/iscrizioni/.

Immersione e personalizzazione: sono quindi questi i binari su cui si vuole muovere la nuova web app “Experience Trasimeno”, pensata e creata come un’opportunità per vivere delle esperienze concrete in relazione con i produttori, le guide, gli artisti e gli artigiani del territorio. Experience Trasimeno è navigabile, sia da dispositivi mobili che da computer, tramite un menù diviso per esperienze, attività e cammini, in modo da dare al fruitore la massima libertà di scelta rispetto alla pianificazione del proprio soggiorno. Che sia la visita guidata ad un borgo, e la voglia di scoprirne tutti gli angoli nascosti o una visita in cantina, un percorso in cui mettere insieme arte ed enogastronomia o ancora qualsiasi tipo di attività outdoor sul lago o in collina, la nuova app sarà capace non solo di guidare le persone, ma di permettergli di prenotare anche le varie esperienze, in modo da avere il Trasimeno nel palmo di una mano.

Il progetto sta lavorando in più direzioni. È stata censita l’offerta andando ad individuare sul territorio i prodotti e servizi presenti con già precisi standard di qualità. Per gli operatori che non erano organizzati, è stata fornita attività di tutoring fornendo informazione e aiuto nel processo di strutturazione dell’offerta In collaborazione con le associazioni locali sono stati individuati percorsi di trekking, bike e cavallo e un calendario di appuntamenti che permetteranno di conoscere l’offerta già presente nel territorio.

Per valorizzare Castiglione del Lago e rendere l’evento Luci sul Trasimeno fruibile tutto l’anno è in fase di sviluppo un’app con realtà aumentata rivolta in particolare ai bambini ed alle famiglie che propone un game insieme ad un avatar: il Pesciolino Ascanio, con a disposizione una mappa virtuale ed una mappa cartacea con realtà aumentata.

È in fase di adeguamento il portale territoriale, creato all’interno di Umbriatourism, coerente con l’offerta e l’immagine regionale, dove saranno ampliati i contenuti presenti, inserite foto e geolocalizzazione dei percorsi e degli attrattori culturali e paesaggistici che si trovano lungo i sentieri o possono essere facilmente raggiunti, anche in lingua inglese.

È in fase di sviluppo una Webapp interattiva che permetterà la fruizione dei contenuti del portale in maniera più snella. La segnaletica dei percorsi sarà uniforme in tutto il territorio dei Comuni del Trasimeno e Corciano.