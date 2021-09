Gradimento del sito istituzionale, il Comune ricerca volontari per l’indagine

“Stiamo reclutando dei cittadini che siano disposti a presentarsi in Comune; faremo loro alcune domande per capire se e quanto il nostro sito sia fruibile e semplice, in ottemperanza alla nuove guida di design per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale”. Così l’assessore all’innovazione tecnologica del Comune di Corciano, Andrea Braconi, ufficializza l’imminente avvio dell’indagine volta a verificare le modalità di utilizzo del sito istituzionale.

L’obiettivo è ottenere riscontri relativi all’esperienza di navigazione, così da migliorare costantemente i servizi proposti. Il Comune, quindi, intende selezionare 7 cittadini di ambo i sessi e di varie fasce di età che, negli uffici comunali, si sottopongano ad una breve intervista, che verrà effettuata nel rispetto delle normative anti-Covid (è infatti richiesto il possesso del Green Pass vaccinale valido). Il campione di cittadini dovrà anche compiere nel sito alcune semplici attività di navigazione, al termine delle quali potranno essere indicate le criticità rilevate, oltre a suggerimenti e migliorie.

Per partecipare alla selezione occorre inviare una mail con oggetto “Richiesta partecipazione al test di usabilità del sito istituzionale del Comune di Corciano – anno 2021” all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it specificando nome, cognome, età e recapito telefonico. Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il 10 settembre prossimo. “Se le domande che raccoglieremo saranno superiori a 7 – conclude l’assessore Braconi – verrà effettuata un’estrazione per selezionare i partecipanti che verranno contattati per concordare tempi e modalità di effettuazione dell’intervista”. Tutte le eventuali informazioni possono essere richieste a webmaster@comune.corciano.pg.it.