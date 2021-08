Il Festival di Corciano continua ad animare l’estate umbra tra spettacoli, incontri letterari e mostre d’arte

foto Matteo Nardone

Continuano le giornate di festa del 57° Agosto Corcianese. La giornata di mercoledì 11 agosto vedrà un’altra volta in scena i due spettacoli teatrali del Festival 2021: “I miei incantesimi sono finiti”, l’originale rivisitazione de “La Tempesta” di William Shakespeare ad opera del regista e attore umbro Samuele Chiovoloni – prodotto da Argo Teatro in collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi – che prenderà forma in modo itinerante nelle vie e nelle piazze del borgo, in scena alle 20 e alle 22 (Spettacolo a pagamento, è necessaria la prenotazione); e “Jukebox Dantesco”, performance improvvisate per un’attrice e un musicista, con Fiammetta Olivieri e Fabio Serafini, alle 21.30 Piazza Doni (non è necessaria prenotazione).

Ancora un interessante appuntamento con la letteratura, per la sezione curata da Giovanni Dozzini. Alle 18.30 in Piazza Doni ospite del Festival sarà lo scrittore Sandro Campani con il suo “I passi nel bosco” (Einaudi Editore, 2020), in cui racconta la giostra delle relazioni, la grazia che riconosciamo ai vincenti e la miseria che sembra precipitare sui perdenti. Tanti sono i personaggi di questo romanzo, ma uno solo conosce il destino di tutti: il bosco. E chi ha imparato le sue regole sa bene che, se si decide di abbattere una singola pianta, bisogna tenere conto di tutte le altre. Insieme all’autore ci sarà lo scrittore Giannermete Romani.

Dalle ore 20 l’apertura della Taverna del Duca per gustose cene con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria, ogni sera con un menù speciale dedicato a Dante.

Le mostre del Corciano Festival: “+ Divenire. Dove inizia il nuovo esodo” (dal 7 al 29 agosto) ideata, curata e coordinata da Gabriele Perretta: interventi installativi monografici, site specific; dalla popolare fotografia documentaria, agli aforismi sulla condizione di genere del performare contemporaneo; note celebri, carte musicali e scritture sonore divengono opere; post-produzioni fotografiche, manifesti, stencil art, sticker maker, fumetto, illustrazione, banner e nuovi Stendali diffusi nel Borgo.

E ancora, dal 7 al 15 agosto: “Mostra di strumenti musicali dal Medioevo al Rinascimento”, ideazione e cura Giovanni Brugnami, in collaborazione con I Menestrelli di Corciano; “Arcieria e armi medievali”, a cura di Mauro Ragni in collaborazione con Sebastiano Rabito, Stefano Bacecci, Sara Castelli e Sandro Fondacci; “Resilienza”, personale della pittrice Laura Simoni; “Museo della Memoria” del Maestro Giuseppe Magnini, esposizione dedicata all’alternanza tra leggenda e storia.