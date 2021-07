McDonald’s e nuova area commerciale, l’assessore Mangano: “Dal M5S inesattezze e omissioni”

“L’ultimo intervento del M5S sul realizzando McDonalds, sebbene legittimo sul piano politico, contiene una serie di inesattezze ed omissioni che per amore di verità è doveroso riportare”. Lo scrive l’assessore all’urbanistica del Comune di Corciano Francesco Mangano rispondendo al comunicato pubblicato da Corcianonline nei giorni scorsi (leggi qui).

“Innanzitutto – esordisce Mangano – non corrisponde al vero che la variante sia stata frutto della Maggioranza Consiliare, considerato che il provvedimento è stato votato dai tre consiglieri della Lega con l’astensione della consigliera di Fratelli d’Italia; solo i due consiglieri del M5S hanno votato contro. Non è vero che la variante abbia comportato consumo di suolo, essendo anzi vero il contrario. Per la legge urbanistica, il consumo di suolo indica una qualsiasi trasformazione e destinazione dell’area diversa da quella agricola; il terreno su cui sorge il McDonald era già trasformato ed adibito ad un immenso parcheggio di autovetture. Inoltre, il M5S omette di ricordare che sull’area esisteva già una concessione edilizia per la realizzazione di 2 capannoni in forza di Delibera Suap nr. 13/2013; tale progetto attestava già la conformità dell’intervento in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza. Inoltre, il permesso del 2013 riconosceva e concedeva al proponente la facoltà di modificare l’intervento, richiedendo a tal fine una variante urbanistica”.

“La variante, tra l’altro, – aggiunge l’assessore – è stata adottata ai sensi dell’art. 32 della Legge Regionale 1/2015, ovvero in compensazione: la destinazione commerciale è stata ricavata, previa quantificazione monetaria, da altra area di proprietà comunale al fine di mantenere invariate le quantità di suolo consumato, anzi con una riduzione di oltre 5 mila metri quadri rispetto al permesso a costruire del 2013. E’ tutto scritto nella Delibera di Consiglio Comunale nr. 86 del 28.11.2019, basta leggere. Per quanto riguarda l’interesse pubblico, l’iniziativa privata nel rispetto della legge è uno dei maggiori fattori di sviluppo economico, quando si realizza nell’ambito del rispetto ambientale: il progetto presentato dal proponente, che resta cosa del tutto diversa dalla variante, non ha comportato l’abbattimento nemmeno di un cespuglio; il nuovo intervento offrirà servizi e porterà occupazione, nel totale rispetto della legge urbanistica ed edilizia”.

“Inoltre, a sottolineare l’interesse pubblico – va avanti Mangano – i cittadini devono sapere che la variante in compensazione è stata approvata a fronte di circa 200 mila euro di oneri posti a carico del privato, che si sono tradotti in opere per quasi 400 mila euro per la comunità. In particolare, grazie a questa variante sono stati posti a carico della società molti lavori, tutti certificati dagli Uffici Comunali: bitumazione di diversi tratti stradali di via Gramsci e via 75 bis, depolverizzazione di strade che da decenni attendevano un intervento (Via Brodolini, Via Natali, Via Copernico, strada sotto le mura di Corciano), realizzazione cordolo spartitraffico via Gramsci, all’allargamento incrocio via Copernico, bitumazione via Ceruto, oltre ulteriori opere per circa 60 mila euro a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici”.

“Infine – conclude l’assessore Francesco Mangano – è opportuno ricordare che l’Amministrazione Comunale non ha alcun titolo né potere per disporre di capannoni dismessi di proprietà dei privati, né può obbligare come un tiranno società ad acquistare aree di terzi. Stiamo portando avanti una politica di promozione dell’area industriale di Taverne e di ottimizzazione dei Parchi Commerciali, come da Piano Regolatore Generale, che prevede ancora diverse aree edificabili, sulle quali i proprietari pagano da anni Imu e altre imposte”.