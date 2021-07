“I cavalieri sul dondolo”, Giorgio Corrado firma un poemetto satirico sulla politica italiana

È stato presentato a Perugia nella biblioteca comunale San Matteo degli Armeni il nuovo libro di Giorgio Corrado uomo politico che ha la sua residenza a Corciano e che negli anni passati è stato consigliere comunale del capoluogo umbro.

Il titolo del volume è “I cavalieri sul dondolo” e, attraverso un linguaggio satirico che si ispira alle tradizioni della goliardia, mette nero su bianco molte e molto note vicende della politica italiana degli ultimi 50 anni.

Alla presentazione sono intervenuti – oltre all’autore – l’assessore alla Cultura del Comune di Perugia Leonardo Varasano, l’avvocato Urbano Barelli in veste di relatore e Gianluca Galli di Morlacchi Editore. Le letture di brani tratti dal libro sono state affidate alla verve dell’attore del Dònca Leandro Corbucci.

Da ricordare peraltro che il libro di Giorgio Corrado si è classificato al 2° posto al “Premio Internazionale d’eccellenza Città del Galateo – Antonio De Ferraris” VIII EDIZIONE, nella Sezione Poemetti in versi. Le illustrazioni presenti nel volume sono anch’esse di Giorgio Corrado. “Non evoco i Cavalieri dell’Apocalisse di Giovanni – scrive l’autore nella prefazione – certo, di questi tempi la pestilenza c’è e spesso avanza sul cavallo verdastro, color della morte! Quelli erano quattro, questi sul dondolo sono meno drammatici e apocalittici, ma, per numero molti di più e per nulla epici, né eroici, solo politici in sella sulla passeggera giostra della vita… Scrivendo, mi sono divertito. Ma pur scherzando si può dire anche il vero, come ci insegna Orazio quando esclama: Quid vetat dicere verum ridentem…! Aggiungo un’annotazione pratica per il lettore occasionale. Se non avesse avuto la fortuna o l’occasione di vivere i tempi migliori della Goliardia gli suggerisco di… iniziare dal fondo! Troverà in Appendice un’utile chiave di lettura”.

Giorgio Corrado, nato a Chieti nel 1946, si è laureato a Perugia in Scienze agrarie e poi a Firenze in Scienze forestali; entrato nel 1972 nel Corpo Forestale dello Stato, vi ha percorso una brillante carriera, sino al grado di Dirigente superiore, ricoprendo svariati incarichi, tra i quali quelli di Capo della segreteria tecnica dell’On. Ministro e Commissario straordinario dell’Istituto di Selvicoltura di Arezzo. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative, relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, ha collaborato per molti anni con l’Università di Perugia. Dopo il pensionamento è stato chiamato dall’Università della Tuscia ad insegnare, come professore a contratto, diritto forestale e ambientale. Appassionato naturalista, è stato tra i fondatori dei Gruppi di ricerca ecologica; è socio ordinario dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Cultore di storia patria, dal 1999 sino al 2014 è stato Consigliere Comunale a Perugia.