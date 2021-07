Turismo, nasce FAST Confcommercio Umbria, la prima associazione in Italia delle attività commerciali e artigiane

Si è costituita in Umbria, in casa Confcommercio, la prima associazione in Italia delle attività commerciali e artigiane legate al turismo.

Si chiama FAST Confcommercio Umbria – Federazione attività settore turismo e rappresenta quella vasta platea di imprese, spesso di piccole dimensioni, che si occupano della vendita di oggetti e prodotti prevalentemente destinati ai turisti e che quindi fanno parte, a tutti gli effetti, della filiera turistica regionale.

Per questo motivo, il primo atto della neo costituita associazione è stato l’incontro con l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, al quale è stata presentata l’associazione e i suoi obiettivi.

“Ciò che ci unisce – ha spiegato il presidente di FAST Confcommercio Umbria Stefano Leoni – è l’utenza delle nostre attività commerciali e artigiane, quel turismo che è sicuramente risorsa strategica per l’intera economia regionale. Per questo abbiamo chiesto all’assessore Fioroni di considerare le nostre attività come parte effettiva ed integrante della filiera turistica regionale, alla quale siamo certi di poter dare un contributo significativo. Stiamo già lavorando a un documento programmatico, che porteremo all’attenzione delle istituzioni molto presto.

Le nostre attività – aggiunge Stefano Leoni – sono un biglietto da visita dell’Umbria e dei centri a più forte vocazione turistica, che in Umbria sono tantissimi.

La nostra squadra, rappresentativa dei territori più forti da questo punto di vista, è intenzionata a lavorare per tutte le imprese del nostro settore e per tutto il territorio regionale.

Il nostro proposito è di gettare uno sguardo oltre l’emergenza di questi ultimi mesi, con una volontà propositiva molto forte”.

All’incontro con l’assessore Fioroni hanno partecipato, oltre al presidente Stefano Leoni (di Assisi), anche i vicepresidenti Andrea Baffoni (di Gubbio) e Riccardo Poggiani (di Castiglione del Lago), assieme al consigliere Stefano Veneri (di Cascia).

Completano il Consiglio direttivo di FAST Confcommercio Umbria Stefano Malentacchi (di Orvieto) e Massimiliano Della Vedova (di Assisi).

“Il progetto della costituzione di una associazione che rappresentasse le esigenze specifiche delle imprese del nostro settore è nato ben prima della pandemia”, spiega il presidente Stefano Leoni.

“Le enormi difficoltà generate dal crollo verticale della nostra utenza hanno dato certamente una spinta, ma avvertivamo da tempo la necessità di trovare una voce univoca.

In tempo di pandemia, da Assisi e poi anche da Cascia, grazie alla collaborazione con le articolazioni territoriali di Confcommercio e organizzazioni spontanee come Noi Dimenticati, le nostre imprese sono state protagoniste di manifestazioni che hanno avuto eco anche a livello nazionale.

Questa esperienza fa parte ora del nostro Dna. La nostra associazione vuole crescere e radicarsi quanto più possibile in tutti i territori della nostra regione. Pensiamo di poter dare un contributo di idee utile per tutti”.