Arte in quarantena: l’opera di Irene Di Liberto selezionata nel catalogo Mondadori

L’artista corciense Irene Di Liberto ha superato la selezione per partecipare al catalogo Mondadori Editore “L’Arte in Quarantena” con l’opera dal titolo “La malattia”. Il catalogo racconta quanto la cultura e l’arte siano mezzo e cura, sempre, ma soprattutto nei periodi difficili come quello che stiamo attraversando. Il volume, che nasce dalla collaborazione tra il giornalista e direttore del Tgcom24 Paolo Liguori e il curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes, raccoglie opere di nuovi talenti e grandi star internazionali e hanno contribuito, fra gli altri, Vittorio Sgarbi e lo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri.

Nell’attestato di selezione si legge: Per avere arricchito con le sue opere il panorama artistico contemporaneo italiano in un momento difficile per il mondo dell’arte

La presentazione del catalogo d’arte Mondadori si terrà giovedì 17 giugno alle ore 15:00 presso l’auditorium dell’università IULM di Milano, Via Carlo Bo, 7 – Milano. La conferenza, presentata da Salvo Nugnes e dal direttore del TGCOM24 Paolo Liguori, vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo dell’Arte e della Cultura. La videoesposizione del catalogo e la mostra delle opere verrà inaugurata il 18 giugno alle ore 15:00, si terrà dal 17 giugno al 2 luglio presso la storica Milano Art Gallery di via Galeazzo Alessi, 11 – Milano.