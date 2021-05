San Mariano, un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale

La scorsa notte i militari della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Perugia, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un 38enne tunisino, residente a Corciano, già noto alle cronache giudiziarie locali. Contestualmente il medesimo è stato deferito per i reati di oltraggio a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

In particolare l’uomo, in località San Mariano di Corciano, a seguito di un violento alterco scaturito con alcuni ragazzi per motivi di viabilità stradale, dopo aver ricevuto un colpo alla nuca, ha inferto una coltellata a un 22enne italiano. Nella circostanza, il tunisino, nel frattempo giunto nel piazzale antistante il locale nosocomio “Santa Maria della Misericordia”, dopo aver proferito espressioni oltraggiose nei confronti dei militari intervenuti, è stato condotto in caserma, ove, in evidente stato di escandescenza dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, si è scagliato contro i medesimi, prima di essere neutralizzato al termine di una breve colluttazione, anche mediante l’utilizzo dello spray urticante.

Successivamente, visitati dai sanitari dell’ospedale il tunisino è stato riscontrato affetto da una ferita da taglio del cuoio capelluto, senza indicazione di prognosi. Il ragazzo italiano è stato riscontrato affetto da una ferita da taglio a un braccio e giudicato guaribile in 14 giorni mentre uno dei militari intervenuti è stato riscontrato affetto da una contusione alla mano e giudicato guaribile in sette giorni.

Il coltello rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 38enne, dopo essere stato trattenuto in camera di sicurezza, nella mattinata odierna è stato condotto innanzi all’Autorità Giudiziaria e giudicato con rito direttissimo, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato.