Gravissimo frontale tra due auto perde la vita una bambina

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 17 maggio, si è verificato un gravissimo incidente tra Pieve del Vescovo e Capocavallo. Due auto si sono scontrate in un terribile frontale ed è rimasta coinvolta anche una bambina di tre anni insieme ad altre persone. Sul posto sono intervenute tre autoambulanze. Seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ore 20:00

Purtroppo la bambina in seguito ai traumi riportati è deceduta nonostante gli sforzi fatti sul posto per tentare di rianimarla. Le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale con codice giallo e verde.

Il cordoglio del sindaco Cristian Betti. “Tutta la comunità di Corciano è scioccata, basita, distrutta”. Così Cristian Betti, Sindaco di Corciano, si unisce al dolore di un intero territorio per lo scontro frontale occorso lungo la Sp172 tra Montemalbe e Migiana che ha portato alla morte di una bambina di 5 anni ed al ferimento della sua mamma, che viaggiava con lei. Betti, recatosi sul luogo della tragedia, ha proseguito “a nome di tutta la comunità e mio personale, esprimo l’abbraccio più grande, una preghiera ed un bacio a questo angioletto che è volato in cielo”.