Sicurezza, i carabinieri di Corciano denunciano un 24enne

I Carabinieri della Stazione di Corciano hanno deferito in stato di libertà, per le ipotesi di reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, un ragazzo proveniente dalla Nigeria, di 24 anni, senza fissa dimora, già conosciuto dai Carabinieri, irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, il giovane, ricoverato all’interno del centro di accoglienza di Ponte Felcino, nella tarda serata, senza validi motivi e, visibilmente alterato, ha rotto una finestra del centro ed altre suppellettili, per poi opporre fattiva resistenza nei confronti dei militari operanti, intervenuti su richiesta di personale ivi impiegato che non riusciva a calmarlo.

Fortunatamente, sia i Carabinieri che gli impiegati del centro di accoglienza non hanno riportato lesioni; il nigeriano, invece, è stato trasportato dai sanitari del “118” al Pronto Soccorso del locale nosocomio “Santa Maria della Misericordia” per le valutazioni del caso.