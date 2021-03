Un uomo si perde al Colle della Trinità, le ricerche durano tutta la notte

Un uomo sulla sessantina si è smarrito ieri sera nei boschi del Colle della Trinità, tra Corciano e Perugia.

Una volta partita la segnalazione sono cominciate le ricerche in zona da parte dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni sono durate tutta la notte e si sono concluse questa mattina alle 8.30 con il ritrovamento dell’uomo, finito in una zona particolarmente impervia. È stato quindi portato dai pompieri in una zona più agevole per gli operatori del 118 che lo hanno condotto in ospedale.

Alle ricerche hanno partecipato anche Polizia e Guardia di Finanza.