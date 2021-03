Borgo dei Borghi: l’attore Andrea Sartoretti lancia l’appello per votare Corciano

Ultimi giorni di votazione nella sfida turistico-televisiva “Il Borgo dei Borghi” che vede Corciano impegnato come unico borgo umbro selezionato da Rai Tre. Una occasione colta con serietà ed impegno, visto l’investimento intrapreso in termini di comunicazione. Il Comune comunque non è solo; accanto a lui anche l’Anci, che ha mobilitato tutta la sua rete regionale, e vari personaggi famosi, felici di mettere il loro volto a servizio di una sfida che riguarda tutti i territori umbri, da sempre amati dai vip.

Ultimo video pubblicato sui profili social ufficiali del Comune è l’attore Andrea Sartoretti, famosissimo tra giovani e meno giovani come ‘er Bufalo’ della serie Romanzo Criminale, apprezzato in ruoli cinematografici ed anche in tante fiction. Questa volta le sue infinite capacità espressive sono servite a ribadire che ha un “un unico borgo nel cuore!”. Come lui lo hanno fatto l’enogastronomo Giorgione e anche dj Ralph. Comunque, siamo davvero alle ultime battute e dal Comune si chiede a tutti i cittadini dell’Umbria un ultimo sforzo in quello che è un vero regalo per il borgo e per la regione. Dietro il voto richiesto non c’è una semplice ospitata televisiva, ma un momento di visibilità dalle straordinarie potenzialità socio-turistico-economiche, straordinariamente importanti per il rilancio di un comparto che occupa famiglie ed aziende e che, mai come oggi, è in vera sofferenza.

Per questo l’obiettivo deve essere guadagnare la finale che andrà in onda in prima serata su Rai3 il 4 aprile, giorno di Pasqua e durante la quale verrà eletto, attraverso il televoto, il Borgo dei Borghi 2021. si terrà il 4 aprile. Ma per rientrare tra i borghi che avranno ottenuto i risultati migliori occorre continuare a votare, esclusivamente su https://www.rai.it/borgodeiborghi/ (previa registrazione). Il voto è gratuito e si può esprimere solo una volta al giorno.

Il video di Andrea Sartoretti – https://www.instagram.com/p/CMeVtohoKOR/

Il video di presentazione di Corciano e delle sue bellezze è visualizzabile al link https://m.youtube.com/watch?v=TpjuNXR9W2c&feature=youtu.be