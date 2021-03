Il Borgo dei Borghi, il sindaco Betti: “Orgogliosi del supporto Anci nella sfida”

“È con grande orgoglio che il nostro Comune ringrazia Anci Umbria per aver invitato tutti i Comuni umbri a sostenere Corciano nella gara turistico-televisiva ‘Il Borgo dei Borghi 2021’”. A dirlo il Sindaco Cristian Betti. Corciano, infatti, concorre nella sfida di Rai3 come unico borgo rappresentante l’Umbria e le sue bellezze. Dal 7 al 21 marzo 20 borghi italiani, uno per regione, si contenderanno il prestigioso titolo de Il Borgo dei Borghi, una vetrina turistica e un’occasione di promozione dei propri territori davvero unica, soprattutto in un momento delicato come quello attuale, in cui la parola “ripresa” ha un valore davvero inestimabile.

Solo i borghi più votati, di fatto, potranno accedere al televoto finale che si svolgerà durante la prima serata di RAI3 in programma per la sera del 4 aprile, giorno di Pasqua. Le votazioni sono semplicissime e gratuite, basta un clic sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/.

“Ricordando che si può dare un voto al giorno e che proprio questa costanza potrà fare la differenza – continua Betti – voglio sottolineare che la prima grande vittoria dell’Umbria l’abbiamo già ottenuta: la grande solidarietà e unità di cittadini e istituzioni che si è mossa intorno a questa grande occasione per i nostri meravigliosi luoghi, che meritano di essere conosciuti e valorizzati in tutta Italia e all’estero. Mi piace ripetere che mai come in questa occasione l’unione fa la forza, e vista la grande unione nei confronti di Corciano, confidiamo in una rispettiva forza nella grande sfida! Grazie in particolare ad Anci e a tutti coloro che già dai primi minuti di apertura delle votazioni si sono attivati per sostenere Corciano e, quindi, la nostra Regione.”