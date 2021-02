Servizio civile: quattro posti alla Croce Rossa di Corciano, ecco come proporsi

Considerata sia la valenza educativa/formativa del Servizio Civile che l’opportunità di crescita personale e professionale dei giovani avviati, la Croce Rossa Italiana – da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze – ha voluto investire nell’organizzazione di un Servizio Civile Nazionale strutturato e in grado di garantire ai giovani quell’occasione utile per vivere esperienze formative e acquisire valori e principi spendibili anche dopo la conclusione dell’anno di Servizio. I Comitati di Croce Rossa che si sono accreditati al Programma sono numerosi e il numero, negli ultimi anni, è aumentato sempre di più su tutto il territorio nazionale. Di seguito l’elenco dei Comitati accreditati all’Albo Nazionale del Servizio Civile.

Nel comitato della Croce Rossa di Corciano sono disponibili quattro posti per ragazzi e ragazze fra i 18 e i 28 anni.

Si può presentare domanda fino al prossimo 15 febbraio. Per informazioni: corciano@cri.it – 0756979111.

CHI PUO’ PARTECIPARE

Giovani dai 18 ai 28 anni in possesso dei seguenti requisiti:

– Cittadinanza italiana o di altri Paesi dell’Unione Europea; nel caso di cittadini non comunitari è necessario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

– Non aver riportato condanne penali

COME FUNZIONA

– I giovani si impegnano a prestare servizio per 12 mesi, 5 o 6 giorni a settimana, per un totale di 1.145 ore annue.

– I volontari ricevono un rimborso spese di 439,50 euro per i progetti in Italia.

– Al termine del Servizio Civile, i giovani ricevono un certificato di partecipazione.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

1 – Consultare sul sito di Croce Rossa Italiana tutti i progetti disponibili

2 – Scegliere il progetto a cui si vuole partecipare

3 – Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 14,00 del 15 febbraio 2021.

Per accedere alla piattaforma DOL:

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

4 – All’interno della piattaforma DOL troverai:

“Domanda di partecipazione” strutturata in 3 sezioni:

– Progetto

– Dati e dichiarazioni

– Titoli ed esperienze

e un tasto “Presenta la domanda”

Per maggiori informazioni consultare la guida DOL https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/media/1113/guida_dol.pdf