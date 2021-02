Scuola materna, i genitori lanciano un appello: “Portate i vostri bimbi a Corciano!”

“L’isola che non c’è esiste! È in un borgo tra i più belli d’italia, li il tempo sembra essersi fermato, il tempo dove i valori restano vivi e dove l’insegnamento è alimentato dal sorriso dei bambini. Stiamo parlando della Scuola d’Infanzia di Corciano”. Comincia così l’appello di mamme e papà che mandano o hanno mandato in passato i propri figli nella scuola dell’infanzia di Corciano. Una piccola eccellenza del borgo che merita di essere conosciuta.

“Una scuola a misura di famiglia – continuano mamme e papà – per i servizi che offre, e a misura di bambino per gli spazi. La scuola offre mensa interna, scuolabus, palestra, attività di inglese, teatro, coding, musica e laboratori. Ha un giardino incantevole il quale ha un panorama completamente verde, non si vedono macchine, non si intravede lo stress quotidiano della classica città; personalmente da genitore quando accompagno i miei bimbi a scuola mi ci perdo e vorrei essere un piccolo bambino sperduto di questa isola che non c’è!”

Guarda il sito ufficiale della scuola: https://www.bonfiglicomprensivocorciano.edu.it/categorie01.asp?id_categoria=7

La scuola ha pochi posti e sta per chiudere le iscrizioni, anche se non sono vincolanti per il prossimo settembre. Entro il 6 febbraio possono iscriversi bambine e bambini nati fra il 2018 e il 2019. Tutte le informazioni sono reperibili nel sito del MIUR a questo link: https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-alle-scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-anno-scolastico-2021-2022-

Per iscriversi bisogna compilare questa scheda e inviarla all’indirizzo PGIC841005@istruzione.it