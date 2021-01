Investimenti, Corciano si illumina di led

Circa 5000 punti luce a led illumineranno il Comune di Corciano per un investimento che si ripagherà con i risparmi sui consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica dei prossimi 15 anni. “Abbiamo lavorato molto, anche grazie alla commissione competente, per mettere a punto il miglior intervento possibile. Sarà fondamentale sotto diversi profili, economico, ambientale e dal punti di vista della capacità illuminante. Siamo molto soddisfatti”. E’ quanto sottolinea il Sindaco di Corciano, Cristian Betti, parlando del nuovo progetto sul tema illuminazione pubblica.

Sono infatti in arrivo quasi 5mila nuovi punti led per l’efficientamento energetico del territorio. Entro il primo semestre dell’anno inizierà la sostituzione di tutte le vecchie lampade a mercurio, sodio e fluorescenti dalla tecnologia ormai obsoleta e dal maggior impatto ambientale. “L’amministrazione comunale introdurrà la tecnologia a Led su 4935 punti luce, intervenendo su tutti i pali della pubblica illuminazione di tutte le strade cittadine – spiega Lorenzo Pierotti, Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, commentando la chiusura della gara per la riqualificazione del parco illuminotecnico del comune. Il servizio è stato aggiudicato dall’azienda Engie – I corpi illuminanti a Led, lampade smart, sono in grado di ottimizzare i consumi energetici e ridurre l’inquinamento luminoso, garantendo al tempo stesso una migliore qualità dell’illuminazione e dunque una maggiore sicurezza stradale”.

“Un investimento, che se fosse sostenuto dall’ente – aggiunge ancora Pierotti – ammonterebbe a circa 3,5 milioni di euro più il costo dell’energia elettrica ma che invece sarà sostenuto interamente da Engie, e si ripagherà con i risparmi sui consumi di energia elettrica dell’illuminazione pubblica dei prossimi quindici anni contrattuali”.

Per l’assessore all’innovazione tecnologica Andrea Braconi “è molto importante continuare l’azione di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni di Co2 che abbiamo già avviato con l’installazione dei nuovi punti luce aggiunti negli ultimi anni”.