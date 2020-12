Lavoro: le figure professionali ricercate in centro Italia

Sono tante le figure professionali che l’agenzia di intermediazione e società di consulenza di Perugia, Somministrazione lavoro srl, ricerca per varie aziende con sede di lavoro a Perugia, Magione, Foligno, Assisi, Terni e per il centro Italia (Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche). Si cercano infermieri, Oss (Operatori socio sanitari), elettricisti, project manager, addetto al servizio assistenza post vendita, magazziniere, assistente di direzione, programmatore Plc, operaio stradale, carpentiere, autista di camion, operatore di mezzi meccanici ed un informatico. Gli annunci di lavoro sono rivolti ad entrambi i sessi e alle persone di tutte le età e nazionalità.

Ecco di seguito le offerte della settimana:

Un\a project manager per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, sede di lavoro a Magione (PG). Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi della gestione tecnico commerciale delle commesse rappresentando il punto di raccordo tra ufficio tecnico, produzione e commerciale. Requisiti richiesti sono: laurea in ingegneria meccanica, esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua francese rappresenta un requisito preferenziale. Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a tecnico\a addetto\a al servizio assistenza post vendita per importante azienda operante nel settore metalmeccanico, sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi della gestione assistenza tecnica post vendita, attività di riparazione e manutenzione post vendita e soluzioni problematiche post vendita. Requisiti richiesti sono: esperienza pregressa nella mansione specifica o analoga di almeno 2 anni, diploma istituto tecnico meccanico/elettronico o laurea ingegneria meccanica/meccatronica, disponibilità a trasferte in Italia e all’estero, buona conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua francese rappresenta un requisito preferenziale. Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all’esperienza. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a magazziniere\a per azienda operante nel settore cartotecnico, sede di lavoro a Foligno (PG). Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi delle mansioni relative al magazzino. Requisiti richiesti sono: esperienza pregressa di almeno un anno, ottima conoscenza pacchetto office e possesso del patentino per il muletto. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a assistente di direzione per importante cliente operante nel settore metalmeccanico, sede di lavoro a Magione. Descrizione attività: la risorsa si dovrà occupare di gestire l’organizzazione del lavoro del direttore generale. Requisiti richiesti sono: esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, ottima conoscenza della lingua inglese e la conoscenza della lingua tedesca rappresenta requisito preferenziale. Si offre contratto di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un programmatore Plc full time per strutturata realtà umbra operante nel settore packaging, con sede di lavoro a Perugia (RAL: 45K/anno). Si richiede: pregressa esperienza e capacità organizzativa nello svolgimento della propria mansione, conoscenza della piattaforma PLC Rockwell con pertinenza per RSLogix5000, Studio 5000, Motion Control, linguaggi di programmazione per dispositivi Siemens ed Allen Bradley (SCL, AWL e KOP, Ladder, Structured Text, Function Block), diploma di Laurea tecnica (elettrica o meccanica); conoscenza della lingua Inglese (scritto e parlato) B2/C1 e disponibilità alle trasferte worldwide. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Quattro infermieri\e con qualifica da infermiere per Rsa, con sede a Terni. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Quattro Oss per Rsa con qualifica da Oss, con sede a Terni. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Tre elettricisti\e full time per importante azienda, con sede di lavoro a Perugia. Si richiede: esperienza nella mansione di almeno 2 anni e disponibilità a trasferte. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a operaio\a stradale per azienda operante nel settore edile per la zona del centro Italia (Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria). Descrizione attività: il candidato dovrà occuparsi di realizzare gli asfalti stradali. Requisiti richiesti sono: esperienza pregressa nella mansione ed autonomia nella realizzazione di asfalti stradali. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un carpentiere settore edile per azienda operante nel settore edile a Perugia e a Terni. Descrizione attività: la risorsa dovrà occuparsi delle mansioni relative alla carpenteria leggera e pesante. Requisiti richiesti sono: esperienza pregressa nella mansione di 2 anni, disponibilità ad effettuare trasferte e disponibilità a lavoro notturno. Si offre contratto a termine con prospettiva di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un autista camion 4 assi per azienda operante nel settore cantieristico, con sede di lavoro a Perugia. Requisiti richiesti sono: esperienza nella mansione di almeno un anno e patente C. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un\a operatore\rice mezzi meccanici per azienda operante nel settore edile per la zona del centro Italia (Lazio, Marche e Abruzzo), con esperienza nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto a termine con successiva possibilità di inserimento diretto in azienda. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03;

Un informatico full time, disponibilità immediata, per azienda con sede di lavoro a Perugia. Si richiede minima esperienza installazione/riparazione hardware e software. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.