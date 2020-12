Bonus spesa, a Corciano si può fare richiesta fino al 31 dicembre

È stato emanato nella giornata di giovedì 17 dicembre dal Comune di Corciano l’avviso pubblico per l’attivazione della misura di solidarietà alimentare, il cosiddetto bonus spesa.

“Come già accaduto a marzo durante la prima fase dell’emergenza sanitaria – sottolinea l’assessore Sara Motti – il Comune mette a disposizione dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale più esposti agli effetti economici dell’emergenza Covid-19 e di coloro che si trovano in stato di bisogno con priorità per coloro che non sono assegnatari di sostegno pubblico, buoni spesa. Questi sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali che saranno individuati nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Corciano. I buoni spesa – aggiunge – hanno un importo variabile da 200 a 600 euro, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, e sono erogati in un’unica soluzione”.

Potranno beneficiare della misura “solidarietà alimentare” le persone che al momento della pubblicazione del bando:

– siano residenti nel territorio comunale di Corciano,

– siano in possesso di attestazione ISEE in corso di validità uguale od inferiore ad €

12.000,00. Nel caso l’ISEE sia superiore a tale soglia, ma comunque inferiore ad €

18.000,00 e si sia verificata rispetto al modello ISEE, nel nucleo familiare, una

contrazione del reddito superiore al 30%, la domanda sarà comunque ammessa

previa autocertificazione di tale situazione da parte del richiedente.

Coloro i quali siano privi di attestazione ISEE in corso di validità, devono dichiarare:

– di possedere un patrimonio mobiliare attraverso depositi bancari, postali o altre

forme di risparmio, come di seguito specificato:

nucleo familiare con 1 componente: patrimonio mobiliare pari o inferiore ad

€ 6.000,00;

nucleo familiare con 2 componenti: patrimonio mobiliare pari o inferiore ad

€ 8.000,00;

nucleo familiare con 3 o più componenti: patrimonio mobiliare pari o

inferiore ad € 10.000,00;

– di avere un reddito mensile all’atto della presentazione della domanda (esclusi i

redditi esenti IRPEF quali assegno di accompagnamento, pensioni di invalidità,

indennità di frequenza, ecc.), derivante da qualsiasi fonte, come di seguito

specificato:

nucleo familiare con 1 o 2 componenti, reddito mensile uguale o inferiore

ad € 1.200,00;

nucleo familiare con 3 o 4 componenti, reddito mensile uguale o inferiore

ad € 1.500,00;

nucleo familiare con 5 o più componenti, reddito mensile uguale o inferiore

ad € 1.800,00.

Per accedere al sostegno i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti dal bando dovranno presentare la domanda, compilando il modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune al link https://trasparenza.comune.corciano.pg.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori/contenuto-634 e inviandolo all’indirizzo di PEC dedicato anche da indirizzo mail ordinario: comune.corciano@postacert.umbria.it fino a giovedì 31 dicembre.