Lavori pubblici: a Mantignana nuovo marciapiede in arrivo

Le prossime festività natalizie non fermano assolutamente la progettualità del Comune di Corciano. “Sono iniziati i lavori del marciapiede in via Leonardo da Vinci a Mantignana – dettaglia il Vicesindaco Lorenzo Pierotti – così da chiudere un percorso per la messa in sicurezza pedonale iniziato due anni fa”.

Il nuovo marciapiede, dalla lunghezza di circa 300 metri, si collega ad un marciapiede già esistente, per completare in questo modo la linea di sicurezza pedonale fino al confine con Capocavallo. “ Insieme ai cittadini e accompagnati dai nostri consiglieri comunali residenti nella frazione – conclude Pierotti – abbiamo effettuato diversi sopraluoghi nei mesi scorsi e questo è solo il primo di una serie di investimenti su Mantignana.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano