Passerella pedonale: il vicesindaco Pierotti fa il punto sui lavori tra Ellera e San Mariano

Proseguono i lavori per la realizzazione della passerella pedonale che collegherà i quartieri di Ellera e San Mariano. Il Vicesindaco Pierotti, che quasi quotidianamente compie il giro nei cantieri aperti e al rientro aggiorna sullo stato dei lavori. “Le scalinate sono completate al 90% e stiamo predisponendo in questo momento le colonne per i due ascensori – sottolinea – Nel frattempo è arrivato qualche giorno fa il ponte vero e proprio che verrà saldato sul posto e saranno fatte tutte le prove preventive di carico. Una volta finiti tutti i test a terra in accordo con le ferrovie dello stato verranno fermate un paio di corse probabilmente l’ultima della sera e la prima della mattina e verrà installato il ponte”.

Pierotti prosegue “il sovrapasso pedonale è considerato un’infrastruttura importante e fondamentale, utile per garantire massima sicurezza ai pedoni e per migliorare le condizioni di accessibilità e passaggio tra le due zone urbane più abitate del territorio, molto frequentate, vissute e trafficate e che oggi è possibile solo tramite il ponticello in prossimità del centro Quattrotorri, costruito negli anni 90’, non modificabile e che non rispetta gli standard di sicurezza odierni”. “Tutto sta procedendo bene anche grazie all’ottima direzione dei lavori dell’Ufficio Tecnico del Comune e alla professionalità dell’ impresa che opera nel cantiere – conclude il Vicesindaco – erano anni che l’opera andava realizzata, inizialmente da una impresa privata a partire dal 2010, ma non è stato così e, a tal proposito, c’è una causa legale in corso. L’amministrazione ha deciso di non aspettare i quasi sicuramente lunghi tempi della giustizia ed ha anticipato l’opera.