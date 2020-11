Il 25 novembre contro la violenza sulle donne nelle scuole arrivano le panchine rosse

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre 2020 si terrà l’installazione delle panchiene rosse donate dal Comune di Corciano ai plessi scolastici del Girasole, di Corciano e di Mantignana.

Finalmente i bozzetti dei ragazzi delle terze, scelti l’anno scorso da una giuria di esperti, potranno vedere la luce: la pittrice Stefania Natalicchi ha infatti realizzato le panchine ispirandosi agli elaborati degli studenti dell’istituto comprensivo B. Bonfigli.

Le panchine sarebbero dovute essere installate l’8 marzo scorso ma per il lockdown ciò non è stato possibile: alla cerimonia che si terrà il 25 novembre non potranno partecipare i giovani vincitori ma ci saranno dei referenti di plesso, oltre all’assessore per la scuola Sara Motti e a Veronica Munzi, consigliera pari opportunità del comune di Corciano.