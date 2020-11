Lavoro, le offerte della settimana e l’importanza delle nuove tecnologie

Anche il processo di selezione dei candidati ha subìto l’impatto dell’emergenza sanitaria. “Abbiamo deciso di rendere il processo di selezione di reclutamento di risorse umane tradizionale completamente online – spiega Giulia Rosi, socio amministratore e direttore generale di Somministrazione lavoro srl -, quindi svolgiamo tutto a distanza, in completa sicurezza, a volte senza incontrare nè il lavoratore, nè l’azienda. Gli strumenti che utilizziamo e sui quali abbiamo investito sono Zoom, Skype, WhatsApp, Business, oltre ad uno strumento di reclutamento interno all’azienda che ci consente di fare un pre screening in maniera automatica”. “I colloqui da remoto, attraverso piattaforme come Skype o Zoom – spiega ancora Giulia Rosi dell’agenzia di intermediazione e società di consulenza di Perugia -, possono sostituire in gran parte il metodo classico e svolgono una parte importante nel piano di emergenza di un’impresa in un periodo come questo”.

Ma la vera novità è l’utilizzo di altri social network, come Telegram e LinkedIn. “Abbiamo creato un canale Telegram per le offerte di lavoro e su LinkedIn organizziamo una serie di appuntamenti settimanali dedicati alle aziende e ai candidati – evidenzia Rosi -. Alle prime diamo delle pillole di consulenza sull’aspetto contrattualistico o per la ricerca e selezione, invece, ogni mercoledì pubblichiamo una bacheca del lavoro virtuale, dove i candidati possono interagire direttamente nei commenti, avendo la possibilità poi di essere ricontattati per ricevere consulenze di orientamento professionale e, inoltre, teniamo una rubrica originale dal titolo ‘Teatro delle competenze’, dedicata a descrivere le competenze comportamentali maggiormente richieste dal mercato del lavoro e lo facciamo anche con la pubblicazione di un video di un minuto, girato da attori che fanno improvvisazione”.

“Anche in tempo di pandemia, l’azienda può continuare a supportare i processi del settore HR – sottolina Roberto Girolmoni, presidente della società e consulente del lavoro -: la tecnologia permette non solo di lavorare in smart working, ma di offrire ai nuovi canditati l’opportunità di effettuare colloqui da remoto e di poter iniziare a lavorare con flessibilità. Questo non fa altro che rafforzare la cultura aziendale”.

“Questo periodo è stato particolarmente critico per il mondo delle Risorse umane – conclude Giulia Rosi -. Il ruolo dell’HR è stato cruciale nel dover conciliare e rendere efficaci, oltreché coerenti, tutte le attività necessarie a far fronte all’emergenza che stiamo vivendo. Il virus ci ha costretto a ripensare l’assetto strutturale: dalla messa in sicurezza dei lavoratori al loro supporto psicologico, dalla comunicazione interna ed esterna alla logistica, fino all’infrastruttura tecnologica. Ecco, perché credo che in futuro la tecnologia online diventerà ancor di più un valido strumento nelle modalità di selezione che stanno subendo una netta revisione. L’intervista on line rappresenta già da oggi un’evoluzione inevitabile, in quanto ottimizza il tempo e favorisce l’introduzione di step selettivi che esulano dal colloquio in presenza. E l’HR del futuro prossimo dovrà cogliere l’opportunità di questo periodo buio ed incerto della pandemia per focalizzare la sua attività sull’essenziale in termini di persone e di organizzazione. L’approccio da adottare dovrà essere inclusivo e teso a valorizzare le differenze esistenti”.

Di seguito gli annunci di lavoro della settimana: