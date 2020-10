Senatrice Nadia Ginetti sulla morte di Sabrina Caselli: “Era una collaboratrice leale”

La seconda giunta Ginetti

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Sabrina Caselli, una donna da un carattere forte e dal forte impegno sociale, sempre presente in ogni circostanza”. Così la senatrice Nadia Ginetti (Italia Viva), ex sindaco del Comune di Corciano (2004-2012).

“Il suo lungo impegno nel Comune di Corciano – prosegue – parte dal 1999 in maggioranza. Poi, con la mia elezione a sindaco, dal 2004 ha fatto parte della giunta diventando poi vicesindaco fino al 2012. Il suo è stato, quindi, un lungo percorso di impegno politico per il territorio e per la nostra comunità. Sabrina era sempre presente, molto amata, una donna forte con la quale spesso mi sono scontrata nel merito ma una collaboratrice leale alla quale non posso che dire grazie. Sono profondamente addolorata – conclude Ginetti – ed esprimo le mie condoglianze a tutta la famiglia a cominciare dal marito Ivo ai figli Ilenia ed Alessio”.