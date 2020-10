Un donna è stata trovata morta oggi pomeriggio a San Mariano. I soccorritori sono intervenuti in una abitazione in via Benincasa. Presenti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza del 118.

Come informano i pompieri, intervenuti con una squadra, si trattava di una donna italiana del ’65 trovata purtroppo deceduta. Non rispondeva ai conoscenti da diverse ore, sono in corso di accertamento le cause del decesso.