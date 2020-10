Successo per la 24 ore Padel e Tennis, la maratona di sport e solidarietà

Si è svolta con successo, tra sabato 3 e domenica 4 Ottobre, la 3° edizione della 24 ore di Padel e Tennis: la maratona solidale organizzata dal Centro Sportivo Tennis Chiugiana, creata per raccogliere fondi da destinare ai progetti dell’Associazione Giacomo Sintini nella lotta contro il cancro. In tanti hanno aderito all’iniziativa, chi scendendo in campo, chi semplicemente per il piacere di sostenere la causa. Dopo 24 ore ininterrotte di gioco, tra smash, bandejas e pallonetti, il torneo si è concluso con un pareggio e ad alzare la coppa sono state la squadra rosa insieme a quella azzurra, perché a vincere è stata la solidarietà. Anche quest’anno, tutto il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti rivolti ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso il reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.