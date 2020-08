La Pallacanestro Ellera pronta a ripartire: le date e gli orari di allenamento delle giovanili

Dopo sei mesi di attesa la pallacanestro a Ellera può finalmente ripartire. La stagione 2019-2020 si è interrotta bruscamente lo scorso marzo a causa dell’epidemia di coronavirus, ma le porte del palazzetto si stanno per riaprire: la data scelta per la ripresa dell’attività sportiva del settore giovanile è quella del prossimo 14 settembre, in concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico.

Una buona notizia, che va a sommarsi a quella del ripescaggio della prima squadra nel campionato di Serie C Interregionale. A guidare il team sarà ancora una volta coach Lucio Mancia, per quella che si prevede una stagione difficile ma emozionante.

Nel quadro tecnico delle giovanili è da registrare l’innesto di Fabio Ciaccio come nuovo allenatore dell’Under 14, mentre il resto dello staff resterà invariato, con Luca Terradura responsabile del minibasket, affiancato da Damiano Rossi, Stefano Spontina e Samuele Rogaglia. “Uno staff – fanno sapere gli organizzatori – che nella scorsa stagione ha dato i suoi frutti e ha trovato una bella amalgama, facendo prima di tutto divertire i ragazzi, il nostro obiettivo principale”.

Gli allenamenti saranno effettuati in ottemperanza a quanto stabilito dalla legislazione vigente atta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in base ai protocolli proposti dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP).

Di seguito i giorni e gli orari di allenamento delle varie squadre del settore giovanile:

Under 18 (Nati 2003-2004 -2005): lunedì 16:30-17:20; mercoledì: 18:00-19:30 (palestra di Corciano); venerdì: 18:00-19:30 (palestra di Corciano)

Under 14 (Nati 2008-2007): lunedì 15:00-16:20; mercoledì: 15:00-16:20; venerdì: 15:00-16:20

Esordienti (Nati 2009): martedì: 18:50-20:00; giovedì: 18:50-20:00

Aquilotti (Nati 2010): lunedì: 19:10-20:10; mercoledì: 16:40-17:50

Aquilotti (Nati 2011): lunedì: 18:00-19:00; venerdì: 16:40-17:50

Scoiattoli (Nati 2012-13): martedì: 17:40-18:40; giovedì: 17:40-18:40

Pulcini (Nati 2014-15): martedì: 16:40-17:30; giovedì: 16:40-17:30

Per informazioni:

Luca Terradura 366 560 6619

Damiano Rossi 347 850 6081

Stefano Spontina 347 814 6439

Fabio Ciaccio 347 761 7056

Samuele Rogaia 348 009 4935