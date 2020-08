Riapertura scuole, Cgil Perugia: ritardi e criticità, intensificare confronto su sicurezza e trasporti

“Forte preoccupazione per i ritardi e le criticità ancora aperte in vista della riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre”: la esprime in una nota la Camera del Lavoro di Perugia che evidenzia come “sia sul versante della sicurezza interna agli istituti, per alunni e personale, sia sul delicatissimo fronte dei trasporti, permangano grandi incertezze che vanno superate al più presto”.

Non possono bastare le rassicurazioni a mezzo stampa dell’assessore Melasecche o di qualche amministratore comunale – afferma il segretario generale della Cgil di Perugia, Filippo Ciavaglia – perché qui parliamo di migliaia di ragazze e ragazzi che dal 14 settembre riprenderanno a muoversi con i mezzi pubblici

Per la Cgil è dunque necessario che già dalle prossime ore si intensifichi il confronto con le rappresentanze dei lavoratori dei settori coinvolti, scuola, trasporti, ma anche mense e pulizie, per far sì che la ripartenza (“che non deve assolutamente slittare”) avvenga in piena sicurezza per tutte e tutti.

“Far ripartire le attività scolastiche in presenza è l’obiettivo per il quale da mesi stiamo lavorando – conclude Ciavaglia – convinti che il diritto all’istruzione sia una priorità assoluta, da sostenere con forza, non a parole, ma attraverso una politica di forte e significativo investimento”.