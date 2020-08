Si continua ad implementare Suape 3.0, la piattaforma digitale

Corciano non solo fa parte della rete dei 28 Comuni umbri dotatisi del portale regionale SUAPE 3.0, ma fin dall’11 maggio, data in cui è entrato in funzione, attraverso le sue risorse professionali interne cerca di contribuirne allo sviluppo.

Lo strumento, che permette il deposito digitale e il relativo completamento dell’istruttoria di tutte le pratiche di urbanistica, edilizia, ambiente, attività produttive, così da consentire pure la consultazione da remoto dei fascicoli, all’insegna della trasparenza amministrativa, è stato arricchito di una nuova funzionalità. Infatti, dal primo settembre anche per presentare la Richiesta per il Certificato di Destinazione Urbanistica sarà possibile avvalersi dell’apposita procedura pubblicata sulla Piattaforma SUAPE 3.0 – V.B.G raggiungibile tramite il link https://suape.regione.umbria.it/suape-home/.

“Si tratta di una evoluzione molto importante della Piattaforma – sottolinea l’assessore Francesco Mangano – perché consente di introdurre una funzionalità su una certificazione molto richiesta dall’utenza, sia dai tecnici che dai provati. Ringrazio – conclude – tutti quelli che stanno lavorando alla Piattaforma a cui continueremo a dedicare un’attenzione particolare”.