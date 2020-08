Camion si ribalta allo svincolo di Corciano, un morto

Incidente allo svincolo di Corciano del raccordo Perugia Bettolle questa mattina intorno alle 10.30.

Coinvolto un mezzo pesante il cui conducente, a quanto si apprende, è morto.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco,

polizia stradale, personale sanitario del 118 e ANAS.

Sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Corciano (km 46+750) per chi viaggia in direzione Bettolle/A1. In alternativa è possibile utilizzare le uscite di Olmo o Mantignana.