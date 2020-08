A Corciano palestre pronte a ripartire. E il CONI continua a sostenere le società sportive

E’ notizia di questi giorni che il CONI, a seguito della situazione straordinaria conseguente la pandemia da Covid-19 continua a sostenere con un’assegnazione straordinaria di contributi le associazioni e le società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Associate (DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

Il Comune di Corciano, con l’assessore Andrea Braconi, oltre a mantenere alta l’attenzione sull’argomento, nella consapevolezza che la prativa sportiva rientra fra i principali volani di sviluppo del territorio, ed a raccomandare ai singoli organismi di attenersi alle disposizioni della Giunta del Comitato Regionale CONI, sottolinea quanto stabilito dall’amministrazione corcianese a livello organizzativo. “Fin tanto che non ci saranno disposizioni diverse – spiega – le palestre potranno ripartire in base ai protocolli stabiliti dalle diverse Federazioni. Attualmente – prosegue – abbiamo già riconfermato a tutte le società gli orari e gli spazi stabiliti nel 2019/2020 prima della quarantena”.

Intanto, comunque, l’assessore raccomanda di cogliere questa ennesima occasione, così da trovare un supporto e far fronte alle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria. Per presentare le istanze al CONI CR Umbria, c’è tempo fino alle 12.00 del 30 agosto, unicamente attraverso i Comitati Regionali/Delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. “E’ una opportunità significativa – conclude Braconi – tenendo conto che parliamo di contributi per una cifra complessiva di 150 mila euro, dei quali i due terzi rivolti all’attività del settore giovanile e un terzo al sostegno per il pagamento di utenze e mutui, a causa del mancato introito delle quote sociali tra marzo-giugno 2020. Per l’assegnazione dei contributi, da un minino di 500 ad un massimo di 2000 euro a società, si terrà conto di un’apposita graduatoria”.