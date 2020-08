Parte il piano strade 2020, Pierotti: “300mila euro di investimento per il primo step”

L’estate non rallenta l’impegno del Comune nel settore infrastrutturale e, in aggiunta ai cantieri già aperti (scuole, impianti sportivi, cimiteri, pubblica illuminazione) si sta lavorando anche al Piano strade 2020. “Gli interventi dureranno nel complesso trenta giorni, condizioni meteorologiche permettendo – spiega il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici Lorenzo Pierotti – e prevedono l’asfaltatura, il ripristino della segnaletica, la riqualificazione del manto stradale di varie vie e strade comunali”.

Una mobilitazione cospicua di uomini e mezzi, visto che il primo step prevede un investimento di 300mila euro. “Abbiamo più che raddoppiato le risorse, già cospicue, che ogni anno utilizziamo per le bitumature delle strade comunali – dice ancora il Vicesindaco – Una priorità del nostro mandato è la qualità della rete viaria. Vogliamo rendere ancora più sicura la viabilità e le risorse che impiegheremo da qui a dicembre sono più del doppio di quelle impegnate di solito nei bilanci degli anni passati”. Le zone sulle quali concentrare l’attenzione, sono state individuate durante il lockdown insieme all’ufficio lavori pubblici che ha mappato le strade più critiche.

“In un paio di step interverremo su tutte – ribadisce Pierotti – al momento sono 11 le vie interessate dai lavori di bitumatura, in particolare Via Settembrini, Via Parco, Via Amendola, Via Manara, Via Menotti, Via dell’Astronautica, Via Turati, Via Martiri dei Lager, Via dell’Ottobre, Via Nenni e Via Verdi. Entro l’anno altre risorse saranno investite per migliorare la nostra rete viaria. La nostra bravura e, quest’anno, direi anche fortuna – conclude – è stata approvare un grande bilancio di previsione già a febbraio, prima dell’emergenza sanitaria, perché come annunciato ad aprile, ci permette di investire oltre 3 milioni di euro spalmati su 15 opere pubbliche”.

Monica Rosati

Ufficio stampa Comune di Corciano