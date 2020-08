A Corciano Ferragosto inaugurato con gavettoni e corsa in mutande

Le vecchie tradizioni vanno preservate e in quest’ottica anche la scorsa notte, nel borgo antico di Corciano, si è svolta la goliardesca corsa in mutande, lungo il perimetro delle mura di cinta.

Altro che Gubbio e il giro intorno alla fontana: a Corciano va in scena da anni una delle corse più matte del mondo e noi di Corcianonline siamo qui a testimoniarlo.

Un gruppo di dodici maschi, rigorosamente residenti nel borgo e rigorosomante in mutande, non hanno voluto mancare all’intrepido appuntamento e si sono sfidati nel giro completo del paese.

A dare il via alla corsa non un colpo di pistola ma l’immancabile gavettonata iniziale e poi giù a perdifiato per le vie dell’antico borgo, tutti agghindati come mamma li ha fatti, fatta eccezione per il boxer (tuttavia la foto è censurata perché non tutti con le mutande al loro posto).

A tagliare il traguardo è stato FB ma il vincitore morale è stato LSP per aver affrontato la dura prova, unico fra i dodici, a piedi scalzi. Si sottolinea anche la partecipazione di un rappresentante degli over 60 corcianesi.

Dopo mesi di lockdown e con l’emergenza covid ancora in atto, un corsa liberatoria (sotto tutti i punti di vista) non può che far bene al fisico e all’umore.